ВАДА не информировало ПКР о наличии паралимпийцев в числе оправданных атлетов

Президент ПКР Владимир Лукин сообщил,что ВАДА не информировало комитет о наличии российских паралимпийцев в числе 95 оправданных спортсменов. Ранее в СМИ появилась информация, что ВАДА прекратило расследование в отношении 95 спортсменов из 96, упомянутых в докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. На основании данного доклада российские паралимпийцы в полном составе пропустили Игры в Рио.

- Мы не знаем, есть ли в числе этих 95 паралимпийцы, - цитирует ТАСС Лукина. - Мы неоднократно просили назвать, кто у нас виновен, чья вина доказана, были готовы принять соответствующие меры. Сейчас выясняется, что 95 признаны невиновными.

Они не нами созданы, виновным может быть только тот, чья вина доказана должным образом в суде. Подозрение не является доказательством вины. Принцип коллективной ответственности за индивидуальное преступление - это неправильный и недемократический принцип.