ВАДА намерено пользоваться пробирками для допинг-проб от разных производителей

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намерено пользоваться услугами нескольких производителей контейнеров для допинг- проб и не допускать монополии в этом вопросе, как это было ранее. Об этом во время заседания совета учредителей ВАДА сообщил директор организации по стандартам и гармонизации Тим Рикеттс.

Перед Олимпиадой в Пхенчхане ВАДА усомнилось в надежности контейнеров нового поколения от швейцарского производителя Berlinger, который был поставщиком оборудования с 2000 года, и порекомендовало не использовать их на Олимпиаде-2018. Отмечалось, что при замораживании тары Berlinger, она становилась уязвимой для вскрытия, хотя эта информация не нашла подтверждения после тестов. Позднее стало известно, что компания Berlinger вышла из бизнеса по производству этой продукции.

- Мы создали рабочую группу, и она уже провела встречу, - цитирует ТАСС Рикеттса. Главный урок, который мы извлекли, - не нужно допускать монополию. Поэтому мы в ближайшее время намерены пользоваться услугами нескольких производителей. Среди них может быть и компания Berlinger, которая восстановила производство как минимум на ближайший год.