ВАДА находится в контакте с РФ по вопросу доступа к данным московской лаборатории

Российские официальные лица находятся в контакте с представителями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по вопросу предоставления доступа к данным московской антидопинговой лаборатории.

Согласно решению исполкома ВАДА, представители агентства должны до 31 декабря 2018 года получить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, в противном случае РУСАДА будет вновь отстранено.

- Российские официальные лица вступили в контакт с нами (ВАДА) по вопросу предоставления доступа к данным московской антидопинговой лаборатории. На данный момент никакой новой информации нет, - приводит "РИА Новости" сообщение ВАДА.

Исполком ВАДА 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российскую организацию лишили в ноябре 2015 года по итогам работы комиссии Ричарда Паунда, расследовавшей систематическое употребление допинга в российском спорте.