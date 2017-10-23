ВАДА начало расследование дела о возможной допинговой системе в Китае в 1980-90-х годах

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) начало расследование по делу о возможности существования допинговой системы в Китае в 1980-х и 1990-х годах, информирует пресс-служба организации.

Ранее китайский врач Ксю Инсянь, много лет работавшая в национальных сборных командах, в очередном фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта рассказала о массовом употреблении допинга китайскими спортсменами и под прикрытием властей. Доктор была вынуждена покинуть родину и попросить политического убежища в Германии.

В сообщении ВАДА отмечается, что организация в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом, который появился в 2003 году, будет предпринимать все необходимые действия, чтобы подтвердить или опровергнуть слова Ксю Инсянь. Агентство призвало свою независимую комиссию начать расследование.

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