ВАДА может напрямую обратиться в спецслужбы России для расследования кибератак

Представители Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) могут напрямую обратиться в спецслужбы РФ, если желают ускорить процесс расследования версии о российском следе хакерских атак на свои базы данных.

Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА. В документах говорится, что организация разрешала принимать запрещенные вещества американским олимпийским чемпионкам - теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн. Позже хакеры опубликовали данные еще 25 спортсменов, включая серебряного призера Олимпиады-2016 Мишу Алояна.

"Никто не может запретить ВАДА подать соответствующее обращение напрямую в российские спецслужбы, - приводит "Р-Спорт" слова источника в правоохранительных органах РФ. - Если есть подтверждающие материалы, что в преступлении замешаны граждане РФ, заявление будет принято и назначены все полагающиеся процессуальные действия".

Уголовный кодекс предусматривает наказание российских граждан за любые преступления и вне зависимости от места их совершения. Также, если преступление совершено на территории РФ, виновный понесет ответственность вне зависимости от гражданства.

"Поэтому такой вариант возможен, и он, на мой взгляд, может оказаться проще и быстрее, чем опосредованные контакты через, например, ФБР или другие иностранные силовые структуры, которые будут заниматься расследованием", - сказал собеседник.

По его мнению, ВАДА также может делегировать полномочия по обращению в российские правоохранительные органы своим местным коллегам - РУСАДА.

"Они являются зарегистрированной в России организацией, а в опубликованной информации фигурируют имена российских спортсменов. Было бы логичным передать им такие полномочия и необходимую информацию, чтобы подать официальное обращение в любое из российских правоохранительных ведомств", - пояснил собеседник.