ВАДА: количество положительных допинг проб в 2015 году увеличилось на 20 процентов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало на своем официальном сайте отчет за 2015 год. Сообщается, что количество положительных допинг-проб по сравнению с 2014 годом увеличилось на 20 процентов. Общее количество проб, которые взяли мировые антидопинговые лаборатории увеличилось на семь процентов. При этом Московская лаборатория Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проанализировала 16 961, что является третьим показателем после немецкой в Кельне (25 992) и китайской в Пекине (17 619).