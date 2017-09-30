ВАДА изучает легитимность получения Россией чемпионата мира по одному из видов спорта

Комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по соответствию кодексу организации изучает легитимность получения Россией права проведения чемпионата мира по одному из видов спорта, сообщает пресс-служба агентства. Случаи предоставления турниров нашей стране изучали на заседании комитета 25 сентября.

Под рассмотрение попали решения международных федераций, которые были приняты с ноября 2015 года, то есть после признания РУСАДА несоответствующим кодексу ВАДА. В статье 20.3.11 этого документа говорится, что право получать турниры имеют те страны, антидопинговые агентства которых признаны соответствующими кодексу. Названия федераций, по которым возникли вопросы, не приводятся.

Две международные федерации предоставили доказательства того, что их решение соответствует требованиям кодекса. По третьей федерации ВАДА запросило дополнительную информацию, которая будет рассмотрена на следующем заседании.