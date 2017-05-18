ВАДА: Исинбаева до 31 мая должна покинуть пост главы наблюдательного совета РУСАДА

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева до 31 мая должна покинуть пост главы наблюдательного совета РУСАДА, утверждает Inside the Games. Это должно помочь восстановлению лицензии агентства. Гендиректор ВАДА Оливье Ниггли несколько раз негативно высказывался против назначения Исинбаевой.

Согласно заявлению ВАДА, назначение Исинбаевой главой наблюдательного совета не соответствует дорожной карте по восстановлению агентства.

Представители ВАДА призвали РУСАДА обеспечить наблюдательному совету независимого председателя и выработать политику в отношении возможного конфликта интересов на пути к восстановлению организации в правах. Заместитель гендиректора ВАДА Роб Келер подтвердил, что рекомендация была принята российской стороной.