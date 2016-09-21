ВАДА хочет, чтобы Россия помогла в борьбе с хакерами

Глава ВАДА Крейг Риди отметил, что был бы рад, если бы Россия помогла в борьбе с хакерскими атаками. По словам руководителя, личная информация не должна попадать в публичное пространство. Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала часть документов, из которых следует, что ВАДА систематически разрешало принимать запрещенные вещества многим известным спортсменам.

– Я был бы рад этому! Потому что это в действительности абсолютно неправильно, что личная медицинская информация спортсменов попадает в публичное пространство, – цитирует "Р-Спорт" Риди. – Вы бы наверняка не хотели, чтобы с вами такое случилось, я бы точно не хотел. Это не должно случаться. И чем быстрее все это закончится, тем лучше.