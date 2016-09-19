10:14 | ДОПИНГ

ВАДА готово провести расследование по допингу в других странах

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Независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена готова провести расследования по ситуации с допингом в других странах, помимо России. Напомним, что на основании отчета Макларена вся сборная России была отстранена от Паралимпиады в Рио, а в Олимпиаде не принял участия ряд спортсменов, включая всех тяжелоатлетов и всех легкоатлетов, за исключением Дарьи Клишиной. 

- Никто меня не просил сделать расследования, аналогичные тому, что проводятся в отношении России, по другим странам, - цитирует ТАСС Макларена. - Но если мне поступит такое предложение, я рассмотрю его. Однако в настоящий момент я рассуждаю чисто теоретически, поскольку занят расследованием ситуации с допингом в России. 

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http://tass.ru/sport/3633081

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