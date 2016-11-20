ВАДА гарантирует кибербезопасность ADAMS после хакерской атаки

ВАДА на своем официальном сайте обновило "Часто задаваемые вопросы" в разделе "Терапевтические исключения". Главным обновлением стал пункт о кибербезопасности системы антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS). Ранее она была взломана хакерской группой Fancy Bears. По итогам опубликованных данных стало известно, что ряд спортсменов с разрешения ВАДА употребляли некоторые запрещенные препараты в качестве терапевтических исключений.

"В период с 13 сентября по 3 октября кибергруппа Fancy Bears опубликовала на своем сайте конфиденциальные данные спортсменов, которые добыты за счет взлома системы ADAMS. Это стало возможным благодаря фишингу учетных записей электронной почты, через которые хакеры получали нужные пароли.

Агентство отреагировало на ситуацию со всей серьезностью. Была собрана антикризисная группа, проведена совместная работа с правоохранительными органами Канады и ряда других стран с целью предотвратить дальнейшие попытки взлома. Мы также консультировались с ведущими специалистами кибербезопасности, чтобы гарантировать, что никакая информация больше не будет добыта из ADAMS. ВАДА не имеет никаких оснований полагать, что система скомпрометирована", - говорится в сообщении ВАДА.