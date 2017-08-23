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12:07 | ДОПИНГ

ВАДА еще раз проведет аудиторскую проверку РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намерено провести второй аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА) через четыре месяца после того, как будет восстановлен статус соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

27 июня ВАДА и независимый комитет по контролю за соответствием заявили, что удовлетворены темпами преобразований в РУСАДА и разрешили возобновить самостоятельное допинг-тестирование и его планирование.

ВАДА также постановило провести в конце сентября полный аудит РУСАДА и в ноябре на заседании Совета учредителей заслушать отчет аудиторов перед принятием решения о полном восстановлении РУСАДА в своих правах.

– Через четыре месяца после того, как будет восстановлен статус соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу, ВАДА намерено провести второй аудит, – цитирует ТАСС начальника отдела реализации образовательных программ РУСАДА Маргариту Пахноцкую. – У ВАДА есть свое понимание работы с Российским антидопинговым агентством, и вторая аудиторская проверка деятельности подконтрольной организации, думаю, является, стандартной процедурой.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4500588

Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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