13:26 | ДОПИНГ

ВАДА еще обрабатывает данные о допинг-пробах российских футболистов

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Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен подчеркнул, что организация еще обрабатывает данные о допинг-пробах российских футболистов. Ранее ВАДА призвало комитет Международной федерации футбола (ФИФА) по этике расследовать деятельность министра спорта РФ, члена исполкома ФИФА и главы Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.

- Мы все еще работаем над обработкой информации, которой обладаем, - приводит ТАСС слова Макларена. - Поэтому на данный момент я не могу комментировать это, расследование не завершено. Однако, когда процесс подойдет к концу, мы обязательно проинформируем Международную федерацию футбола (ФИФА) об итогах.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3626287

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КОММЕНТАРИИ (1)
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честный человечишко

Давно Макларен ВАДА возглавил???)

13:54

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