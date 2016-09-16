ВАДА еще обрабатывает данные о допинг-пробах российских футболистов

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен подчеркнул, что организация еще обрабатывает данные о допинг-пробах российских футболистов. Ранее ВАДА призвало комитет Международной федерации футбола (ФИФА) по этике расследовать деятельность министра спорта РФ, члена исполкома ФИФА и главы Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.

- Мы все еще работаем над обработкой информации, которой обладаем, - приводит ТАСС слова Макларена. - Поэтому на данный момент я не могу комментировать это, расследование не завершено. Однако, когда процесс подойдет к концу, мы обязательно проинформируем Международную федерацию футбола (ФИФА) об итогах.