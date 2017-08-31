ВАДА довольно процессом выборов гендиректора РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) осталось довольно организацией процесса выборов нового генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Сегодня эту должность занял Юрий Ганус.

– ВАДА довольно организацией процесса выборов генерального директора РУСАДА, – приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы ВАДА.

Напомним, что в ноябре 2015 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.