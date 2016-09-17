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ВАДА будет работать с международными правоохранительными органами для защиты от хакеров

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Серена и Винус УИЛЬЯМС: что дальше?Кибератака на ВАДА. Играет ли Америка по правилам?

ВАДА на своем официальном сайте объявило о сотрудничестве с международными правоохранительными органами для защиты своей системы ADAMS в связи с хакерскими атаками. 13 сентября хакерская группа Fancy Bears опубликовала данные, полученные путем взлома баз данных организации.

"В своих первых публикациях хакерская группа угрожала публикациями еще больше данных в течение долгого времени. Поэтому, к сожалению, это не является неожиданным, и мы должны быть готовы к другим публикациям. Все заинтересованные стороны должны знать, что представителями WADA проводятся консультации на самых высоких уровнях с международными правоохранительными органами, а также с ведущими экспертами в сфере кибербезопасности, чтобы гарантировать, что система ADAMS останется защищенной", - говорится в заявлении.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

и еще дайте нам пару десятков лямов на эти спецслужбы)).

01:47

aloveku

цинизм какой-то. да вас там всех разгонять надо, неужели в мире все загипнотизированы, какая-то конторка выдаёт абонементы для побед пиндосам да бритам, десятками, истерически отгоняет главных их конкурентов, и при этом еще какими то защитами от правды прикрываются. Блин, остановите этот мир, тут бежать надо...

01:00

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