ВАДА будет работать с международными правоохранительными органами для защиты от хакеров

ВАДА на своем официальном сайте объявило о сотрудничестве с международными правоохранительными органами для защиты своей системы ADAMS в связи с хакерскими атаками. 13 сентября хакерская группа Fancy Bears опубликовала данные, полученные путем взлома баз данных организации.

"В своих первых публикациях хакерская группа угрожала публикациями еще больше данных в течение долгого времени. Поэтому, к сожалению, это не является неожиданным, и мы должны быть готовы к другим публикациям. Все заинтересованные стороны должны знать, что представителями WADA проводятся консультации на самых высоких уровнях с международными правоохранительными органами, а также с ведущими экспертами в сфере кибербезопасности, чтобы гарантировать, что система ADAMS останется защищенной", - говорится в заявлении.