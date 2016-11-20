16:16 | ДОПИНГ

ВАДА будет лишать страны возможности проводить международные турниры?

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) может получить право лишать страны возможности проводить международные турниры, если они серьезно нарушают антидопинговый кодекс. Также это относится и к отдельным национальным федерациям по видам спорта. Такое предложение было выдвинуто на совете учредителей ВАДА. Его поддержали член совета учредителей организации от МОК Адам Пенгилли и глава комиссии спортсменов ВАДА Бэкки Скотт.

– Пока у ВАДА нет эффективных методов влияния на страны, в которых национальные антидопинговые агентства не соответствуют кодексу ВАДА. Однако теперь ситуация изменится, – приводит insidethegames.biz слова бывшего руководителя комитета по соответствию ВАДА Рене Бушара.



 

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