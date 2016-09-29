ВАДА будет контролировать выдачу терапевтических исключений для спортсменов

ВАДА намерено проводить проверку выдачи терапевтических исключений (TUE), которые позволяют спортсменам при наличии соответствующих болезней принимать в том числе запрещенные вещества. В заявлении на официальном сайте ВАДА говорится, что сама система будет по-прежнему использоваться, поскольку является гарантией равных возможностей для спортсменов и помогает обеспечить чистоту спорта. Утверждается, что система не может использоваться в качестве лазейки для легального употребления допинга. Для доказательства этого и будет проводиться дополнительный аудит.

Скандал вокруг использования TUE многими известными спортсменами разразился, когда группа хакеров Fancy Bears взломала базу данных ВАДА и опубликовала списки атлетов, применяющих терапевтические исключения.