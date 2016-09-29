ВАДА будет контролировать выдачу терапевтических исключений для спортсменов

ВАДА намерено проводить проверку выдачи терапевтических исключений (TUE), которые позволяют спортсменам при наличии соответствующих болезней принимать в том числе запрещенные вещества. В заявлении на официальном сайте ВАДА говорится, что сама система будет по-прежнему использоваться, поскольку является гарантией равных возможностей для спортсменов и помогает обеспечить чистоту спорта. Утверждается, что система не может использоваться в качестве лазейки для легального употребления допинга. Для доказательства этого и будет проводиться дополнительный аудит.
Скандал вокруг использования TUE многими известными спортсменами разразился, когда группа хакеров Fancy Bears взломала базу данных ВАДА и опубликовала списки атлетов, применяющих терапевтические исключения.
tryam
особенно не влияет когда твоя любимая Серена еле ходила на РГ, ракетку не могла держать, а потом бац, ширнулась и выиграла турнир) НЕ ВЛИЯЕТ, ах да, она не виновата, что ест допинг на турнирах, она же болеет, другие лохи болеют дома сидят, а твоя Серена справки делает, допинг кушает (ключевое слово - ДОПИНГ) как его применяют, легально не легально, без разницы) А когда ее сейчас спрашивают про допинг она заканчивает интервью, балаболка)
21:03
US46
Глава центра спортивной медицины России уже подтвердил, что использование препаратов при терапевтических исключениях не влияет на улучшение спортивных результатов. Уж ему то нет никакого резона говорить неправду.)) Да и в ВАДА тоже профессионалы работают, разбирающиеся в сути данного вопроса поболее диванных экспертов с поцреотическим уклоном.))
20:57
tryam
щас хакеры выложат еще медалистов, посмотрим что скажет вада, если 80% медалистов будет по исключениям от них)))
20:54
tryam
за дебилов что ли всех держат? сами используют лазейку, а теперь говорят что доп проверка будет, хаха, да хоть 100 првоерок, сами проверяют же)
20:52
spetrov
А раньше не контролировала? Абалдеть! :)
20:47
Vlаdimir
ВАДА будет КОНТРОЛИРОВАТЬ - уже смешно!!!! Она будет это контролировать также как и "хранить" допинг-пробы американских спортсменов.
20:45
shpasic
смешно)
20:19