В ВАДА заявили, что по-прежнему доверяют выводам Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало заявление, в котором сообщило, что по-прежнему верит выводам расследования Ричарда Макларена. Также в заявлении говорится, что агентство не получало никаких документов из Следственного комитета РФ по расследованию в отношении бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

- Мы не получали никаких документов из России в связи с расследованием, - цитирует Inside The Games заявление ВАДА. - Результаты расследования Макларена основаны на обширных, достоверных и подкрепленных доказательствах о наличии институализированного допинга в России. ВАДА по-прежнему полностью доверяет выводам из этого расследования.

Напомним, ранее представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что найдены доказательства, опровергающие показания Родченкова о подмене допинг-проб россиян на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.