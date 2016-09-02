03:11 | ДОПИНГ

В ВАДА считают, что российские хакеры ежедневно атакуют сайт организации

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Генеральный директора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли подчеркнул, что официальный сайт организации активно пытаются взломать на протяжении последних трех недель. Он выразил предположение, что к этому причастны хакеры из России. По словам Ниггли, в адрес ВАДА и информаторов постоянно поступают угрозы.

– Хакерские атаки происходят каждый день в течение трех недель, – приводит NRK слова Ниггли. – Это раздражает. У нас есть серьезные подозрения, что к этому причастны хакеры из России.

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