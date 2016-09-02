В ВАДА считают, что российские хакеры ежедневно атакуют сайт организации

Генеральный директора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли подчеркнул, что официальный сайт организации активно пытаются взломать на протяжении последних трех недель. Он выразил предположение, что к этому причастны хакеры из России. По словам Ниггли, в адрес ВАДА и информаторов постоянно поступают угрозы.

– Хакерские атаки происходят каждый день в течение трех недель, – приводит NRK слова Ниггли. – Это раздражает. У нас есть серьезные подозрения, что к этому причастны хакеры из России.