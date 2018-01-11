В ВАДА назвали Fancy Bear "преступниками"

Менеджер по связям с общественностью и коммуникациям ВАДА Мэгги Дюран отметила, что Fancy Bear – преступная организация, которая стремится подорвать работу ВАДА и ее партнеров. Дюран также добавила, что данные, опубликованные хакерской группой, устарели.

– Как вы знаете, Fancy Bear – преступная организация, которая стремится подорвать работу ВАДА и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело, – цитирует "РБК" Дюран.

Напомним, что 10 января хакерская группа Fancy Bears опубликовала расследование, в котором говорится, что целями доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена могли быть отстранение сборной России от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте.