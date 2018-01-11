13:40 11 января | ДОПИНГ

В ВАДА назвали Fancy Bear "преступниками"

Президент ВАДА Крейг РИДИ. Фото AFP
Президент ВАДА Крейг РИДИ. Фото AFP
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Менеджер по связям с общественностью и коммуникациям ВАДА Мэгги Дюран отметила, что Fancy Bear – преступная организация, которая стремится подорвать работу ВАДА и ее партнеров. Дюран также добавила, что данные, опубликованные хакерской группой, устарели.

– Как вы знаете, Fancy Bear – преступная организация, которая стремится подорвать работу ВАДА и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело, – цитирует "РБК" Дюран.

Напомним, что 10 января хакерская группа Fancy Bears опубликовала расследование, в котором говорится, что целями доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена могли быть отстранение сборной России от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте.

Дополнительная информация

https://sport.rbc.ru/news/5a571c7c9a79473a005a4c2d

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
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мишки лживая преступная организация на службе нашей преступной и лживой клептократии....

04:26

Vlаdimir

Конечно. Вот отстранять спортсменов целой страны по политическому заказу это не преступление, а предание гласности информации об этом - преступление! Скоты!

23:00 11 января

Richter-00

Мишек назвали "преступниками"? Кто? ВАДА? Они уже имеют на руках вердикт какого-то суда? Или ВАДА это какая-та судебная инстанция?

22:53 11 января

streletc1783

Правда никогда не устареет!

22:36 11 января

Dymanomashina

А царапки на пробирках, сделанные в застенках ВАДА почему не устарели?

20:46 11 января

Pyatochok

Преступная организация - это ВАДА, а Макларен и Ко должны сидеть в тюрьме за подтасовку анализов и лживые отчёты!

18:54 11 января

andyk82

акробат даже обычному обывателю уже всё давным-давно понятно. надо было раньше это закидывать, а не ждать вердикта от МОК, надеясь на лучшее. эти говнюки политики (вне зависимости от принадлежности к государству - и те и эти) изгадили весь спорт - противно. биатлон смотреть просто не хочется из-за всяких французов и чехов с длинным языком, да и практически "вся зима" стала неинтересна. остался один футбол, до которого так или иначе пиндосы не добрались. несмотря ни на что - ЧМ 18 будет грандиозным праздником. всем советую попасть хотя бы на какую-нибудь игру. 20 лет хожу на футбол в Самаре, были и аншлаги и победы над АЗе, но посещения матча Россия-Мексика в Казани оставит бурю положительных эмоций на всю жизнь. это несмотря на конечный результат и то, что я был трезв) -----------------Как сказала бы мобильная дура (кстати, где ты?), ДЯКУЮ!

17:37 11 января

Vlаdimir

Так FancyBears и опубликовало факты о прошлой деятельности ВАДА, о целях доклада Макларена и о связях с ФБР. Чего здесь «устарело»? С ФБР больше не дружите? Или цель доклада Макларена со временем изменилась? Рассуждать можно только о том что ВАДА больше не хочет «сломать» МОК, ну так ВАДА не так давно получила дополнительное финансирование от МОК, так что в какой-то мере своего добилась.

16:34 11 января

акробат

даже обычному обывателю уже всё давным-давно понятно. надо было раньше это закидывать, а не ждать вердикта от МОК, надеясь на лучшее. эти говнюки политики (вне зависимости от принадлежности к государству - и те и эти) изгадили весь спорт - противно. биатлон смотреть просто не хочется из-за всяких французов и чехов с длинным языком, да и практически "вся зима" стала неинтересна. остался один футбол, до которого так или иначе пиндосы не добрались. несмотря ни на что - ЧМ 18 будет грандиозным праздником. всем советую попасть хотя бы на какую-нибудь игру. 20 лет хожу на футбол в Самаре, были и аншлаги и победы над АЗе, но посещения матча Россия-Мексика в Казани оставит бурю положительных эмоций на всю жизнь. это несмотря на конечный результат и то, что я был трезв)

15:37 11 января

Тётка

преступная организация это вада,с устаревшими макларенами.

15:15 11 января

Thomas_Boy_

Сэрина Уильямс тоже устарела. Но пилюльки жрет.

14:30 11 января

top220

Она хотела сказать,что настоящая преступная,коррумпированная организация - это вада,но все перепутала.

14:11 11 января

spetrov

вэняляйнэн, однако даже в этом случае эта конкртеная информация не может устареть. Она может быть либо правдой, либо ложью, но устареть не может никак.

14:09 11 января

Valdis_75

То есть всё таки это означает правду? А мне еще дюже интересно, а когда вы незаконным способом получаете данные с сервера московской лаборатории - это как, преступно или нет? Но тем не менее почему-то этими данными вы сволочи воспользовались даже не поморщившись.

14:09 11 января

вэняляйнэн

Устарело, потому что дельце обделано и цели достигнуты.

14:06 11 января

spetrov

...Это все равно что сказать вору, что он вор, а тот в ответ скажет, что информация устарела. :)

14:05 11 января

spetrov

В данном случае термин "устарело" неприменим в принципе. :)

14:02 11 января