19:10 3 января | ДОПИНГ

В Узбекистане будет создано национальное антидопинговое агентство


Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об организации деятельности Национального антидопингового агентства при кабинете министров Республики Узбекистан", сообщается на сайте главы государства. Документ направлен на эффективное претворение в Узбекистане кодекса и стандартов ВАДА, создание всех условий для подготовки спортсменов Узбекистана Олимпиаде и Паралимпиаде 2020 года в Токио.

В сообщении пресс-службы Мирзиёева отмечается, что в 2010 году Узбексистан, как и другие государства, ратифицировал Международную конвенцию по борьбе против допинга в спорте.

"На Национальное антидопинговое агентство при кабинете министров Республики Узбекистан возложена ответственность за внедрение и применение специализированной программы антидопингового администрирования и менеджмента Всемирного антидопингового агентства - АДАМС.
С помощью этой программы планируется создать качественную антидопинговую систему и механизмы по предоставлению точных рекомендаций спортсменам Узбекистана касательно неприменения запрещенных препаратов и употребления препаратов в целях терапевтического использования.
Отдельное внимание уделяется необходимости осуществления агентством мер по укреплению и развитию отношений с международными организациями, выполнению программ и проектов Всемирного антидопингового агентства, информированию спортивного сообщества о наносимом ущербе спортсменам и негативных последствиях применения допинга для здоровья людей", - говорится в сообщении еа сайте президента Узбекистана.

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http://president.uz/ru/lists/view/1405

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