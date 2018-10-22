В Тромсе обнаружили крупную партию стероидов

43-летний сотрудник Университетской больницы в Тромсе подозревается в распространении анаболических стероидов, информирует Itromso. В его рабочей раздевалке обнаружили большое количество запрещенных препаратов (порядка 2 тысяч таблеток), включающих в себя тестостерон, оксиген, болденон, тренболон, мастерон, нандролон, дианабол и другие.

Кроме него, в перступных действиях подозревается некий 31-летний мужчина, который в августе 2017 года отправил из города Фредрикштад в Тромсе большую партию препаратов. Именно их и хранил сотрудник Университетской больницы, который помимо прочего является сотрудником ООН.

Слушания по этому делу будут проходить 17 января 2019 года.

Отметим, что на Олимпийских играх в Пхенчхане спортсмены из Тромсе завоевали 7 медалей – это больше, чем у спортсменов из любого другого города Норвегии.