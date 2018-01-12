В США Fancy Bears заподозрили в подготовке атак во время Олимпиады в Пхенчхане

Компания ThreatConnect из США, занимающаяся кибербезопасностью, заподозрила хакерскую группировку Fancy Bears в регистрации доменов, имитирующих сайты ВАДА. Как отмечается на официальном сайте компании, в декабре 2017 года были зарегистрированы три домена. Их имена имитируют адреса сайтов Всемирного андидопингового агентства (ВАДА), Антидопингового агентства США (USADA) и Олимпийского совета Азии (OCA).

Так Fancy Bear, как утверждают эксперты компании, готовятся к атакам против спортивных организаций во время Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.

При этом в компании ThreatConnect говорят о нехватке информации, поэтому нельзя утверждать, что домены использовались со злым умыслом или вообще связаны с группировкой Fancy Bears.

Все выводы сделаны на основе косвенных признаков. Отмечается, что похожие методы использовались хакерами в 2016 году, когда они взломали базу данных ВАДА и опубликовали информацию о терапевтических исключениях.

Напомним, что на днях Fancy Bears выступили с очередной информацией о мировом спорте. Хакерам удалось получить доступ к переписке спортивных чиновников МОК и ВАДА, главной темой которой является не борьба с допингом, а перемещение очага влияния на мировой спорт из Европы в англоязычные страны, в частности США и Канаду.

Fancy Bears: Макларен получил политический заказ исключить Россию из числа участников Олимпийских игр