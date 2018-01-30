В Швеции утверждают: новые емкости для допинг-проб можно вскрыть, не оставляя следов

Директор Антидопингового агентства Швеции Петер Стром сообщил, что сосуды для допинг-проб можно вскрыть вручную, информирует SVT. Швейцарская компания Berlinger разработала их после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В частности, в докладе утверждалось, что допинг-пробы российских спортсменов на Играх в Сочи были вскрыты с целью подмены образцов.

По словам Строма, новые пробирки можно вскрыть даже не оставляя царапин. Шведское антидопинговое агентство временно перейдет на старые сосуды, которые использовались на Играх-2014.