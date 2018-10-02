В РФС в курсе положительной допинг-пробы у футболиста "Пскова-747"

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов прокомментировал информацию Телеграм-канала "Мутко против" о том, что защитник Иван Ершов, выступающий за команду "Псков-747" в ОЛИМП-ПФЛ, попался на допинге. В крови игрока нашли триметазидин и мельдоний, 39-летний футболист признал свою вину.

- Будем заниматься этим, как только документы подготовим, - Пока никаких заседаний не намечено, все на уровне обсуждения, - сказал Куликов.

- Насколько часто в ПФЛ проходит допинг-контроль?

- Когда всю информацию соберем, тогда узнаете, ладно? Чуть позже. (Арман Мкртчян)

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