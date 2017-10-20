В прошлом году зафиксировано 0,6 процента положительных допинг-проб

Министр спорта РФ Павел Колобков в интервью RT отметил, что борьба с допингом приносит успехи. По его словам, все меньше спортсменов хотят добиться результата нечестным способом.

– А что делать, если того же допинга становится все больше?

– Не совсем так. В прошлом году наши спортсмены многократно проходили тесты британской антидопинговой организации – в результате всего 0,6 процента положительных проб. Очень мало тех, кто хочет добиться результатов скользким путем, и их становится меньше с каждым разом. Способы обнаружения с каждым годом всё более совершенные. Большинство ребят хотят быть сильнейшими по спортивному принципу. Уважение друзей, коллег и соперников не менее важно, чем золото на соревнованиях.

– Человек с условной астмой может применять запрещенные препараты. Вы считаете, что это справедливо?

– Это необходимое исключение. Есть люди, которым определенное лекарство жизненно необходимо. При этом им также нужно получить доступ к соревнованиям. Я тоже пользовался терапевтическим исключением, но мой препарат скорее мешал выступлению, чем способствовал какому-то прогрессу. А вообще, если средство, кроме лечения, приводит к повышению результата, действительно стоит разобраться. Все-таки основная задача – создать равные условия для спортсменов. И мы должны подумать об этом.