В Перми сожгли чучело Родченкова. Фото

В Перми на Масленицу сожгли чучело информатора ВАДА Григория Родченкова. На груди у него была табличка с надписью ВАДА.

Родченков весной 2016 года дал интервью изданию The New York Times, в котором рассказал о созданной при его участии к Олимпийским играм-2014 в Сочи допинговой программе. Это послужило началом крупного скандала и последующим наказанием участников Игр-2014 и отстранением многих российских спортсменов от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На основании данных, а также дневников ученого строил свой доклад независимый следователь ВАДА Ричард Макларен, а также вела работу дисциплинарная комиссия МОК Денниса Освальда.

Сам Родченков после отставки из Московской антидопинговой лаборатории в 2015 году уехал из России и опасается за свою жизнь. В недавней программе "60 минут" Скотта Пелли на CBS он предстал с новой внешностью после пластической операции. При этом на него надели бронежилет.

Родченков также стал героем выдвинутого на "Оскар" фильма о допинге "Икар" и недавно участвовал в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о российских спортсменах, однако это происходило только по видеосвязи, а его лицо было скрыто.