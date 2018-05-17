В ОКР ожидают решения по делу Крушельницкого через два месяца

Заместитель руководителя правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Виктор Березов рассказал, что ОКР ожидает решения по делу керлингиста Александра Крушельницкого через два месяца.

Крушельницкий завоевал в паре с Анастасией Брызгаловой бронзу Олимпиады в Пхенчхане-2018. Позднее в его организме был обнаружен мельдоний. Спортивный арбитражный суд признал Крушельницкого видновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал результаты соревнований.

- Сейчас идет дисциплинарное расследование, в ходе которого будет определяться дальнейшая судьба - на какой срок он будет дисквалифицирован и будет ли дисквалифицирован, - цитирует ТАСС Березова. - Решения по расследованию пока нет. Сложно сказать по срокам, но, думаю, месяца за два этот вопрос решится.

Напомним, 11 мая глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что прокуратура РФ подтвердила невиновность Крушельницкого.