В ноябре Паралимпийский комитет России узнает критерии для восстановления членства в МПК

Паралимпийский комитет России (ПКР) получил информацию от руководителя аппарата Международного паралимпийского комитета (МПК) Майка Питерса, который подтвердил позицию, ранее высказанную генеральным директором организации Хавьером Гонзалесом. По словам руководителя, к середине ноября они будут готовы предоставить ПКР свои критерии по восстановлению полномасштабного членства в МПК.

Напомним, в конце августа решением Спортивного арбитражного суда (CAS) российская паралимпийская сборная была отстранена от участия в Играх-2016.

Паралимпийский комитет России ведет переговоры о восстановлении членства в МПК