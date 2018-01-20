В Норвегии хотят, чтобы ФИФА отстранила Россию от соревнований из-за допинг-скандала

Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен хочет, чтобы ФИФА увеличила темпы расследований по поводу возможного употребления допинга в российском футболе. Руководитель надеется, что в случае необходимости ФИФА приостановит участие россиян в международных соревнованиях.
– Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, то это исключение стоит рассматривать так же, как и для других видов спорта, – цитирует Keir Radnedge Свендсена. – Но футбол – это командная игра, нужно понять, в какой степени игроки сборной России задействованы в этом вопросе. Раньше было неясно, насколько российский футбол вовлечен в допинг-скандал. Теперь мы хотим иметь факты – сколько игроков было, и сколько из них вовлечены в эту ситуацию.
В декабре стало известно, что ФИФА на основании материалов, полученных от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), запросила у РФС информацию о 19 подозрительных пробах. Однако в РУСАДА, которое было ответственно за забор и хранение проб, не оказалось восьми из них.
Восемь протоколов допинг-контроля, запрошенных ФИФА у РФС, но не обнаруженных в РУСАДА, не имеют отношения к россиянам. Часть из них была взята в рамках чемпионата Украины не у российских игроков, а часть – на чемпионате мира 2012 года среди девушек до 17 лет в Азербайджане, в котором не принимала участие российская команда.
Другие одиннадцать протоколов, отправленных в ФИФА, принадлежат следующим игрокам: Роману Шишкину ("Локомотив"), Владимиру Габулову ("Анжи"), Петру Немову ("Крылья Советов"), болгарину Благое Георгиеву ("Терек"), Сергею Чепчугову, Мариу Фернандесу, японцу Кейсуке Хонде, Сергею Игнашевичу (все – ЦСКА), Олесе Машиной, Дарье Мещеряковой (обе – юношеская сборная России) и Владимиру Обухову (юношеская сборная).
Ранее в распоряжении ВАДА оказался электронный файл данных из системы московской антидопинговой лаборатории, в котором находится вся информация по допинг-тестам за период с января 2012 года по август 2015 года. В середине декабря ВАДА предоставило ряду международных федераций, в том числе ФИФА, информацию из этой базы данных.
- Крылья Советов См
- Ахмат (футбол)
- Анжи
- Кейсуке Хонда
- Сергей Игнашевич
- Петр Немов
- Владимир Габулов
- Благое Георгиев
- Сергей Чепчугов
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Роман Шишкин
- ФИФА
- Владимир Обухов
- Мариу Фернандес
podnimitemneveki
Эту тупость даже ни кто рассматривать не будет потому как если Россию снимут с соревнований то мы в ответочку можем за неделю до чемпионата отказатся от проведения турнира и что тогда будет делать ФИФА продавшая по всему миру билеты и права на трансляцию просто перестанет существовать из за банкротства
18:24
Основной
Во наш режим обломается...
18:11
hhh.14170
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
16:48
sakusda
баламошка///от потомков славного Одина,там осталось только название.щас там там правят заднеприводные...Был чувак нормальный,да и того посадили надолго
16:02
pahom-17
привет асматикам...
15:53
баламошка
В России хотят, чтобы Норвегию присоединили к Финляндии. Или затопили .. ...! Зачем она нужна? У меня дома ничего норвежского нет, значит она .. ... не нужна! Оставить в живых одного Бьорндалена, остальных утопить!
15:39
serzheo
О как. Интересно, а чего хотят Уганда и Финляндия?
15:30
М1967
Норвежцы заняли 4 место в отборе. Хотят за такой донос попасть на ЧМ в России?
15:27
old grumbler
Шизофреник из Норвегии запел а русские компо зомби подхватили!!!! Подвывайте и дальше раз своего ничего нет это вам шоколадным Zangezi камень в огород....
15:23
Vlаdimir
"Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы ..." - а если нет? Поговорить не о чем?
15:02
Zangezi
Да, это было бы хорошим уроком нашим недоспортсменам.
15:02
баламошка
Эти-то куда лезут? Потомки Одина, мать их перемать. Идите макрель ловите, недовикинги пархатые.
14:52
dintos
СЭ хватит уже писать про этот долбаный допинг.Вы уже с ним осточертели...Больше нечего писать,как об русофобских нападках западных недоумков?
14:49