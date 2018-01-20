14:40 | ДОПИНГ

В Норвегии хотят, чтобы ФИФА отстранила Россию от соревнований из-за допинг-скандала

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Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен хочет, чтобы ФИФА увеличила темпы расследований по поводу возможного употребления допинга в российском футболе. Руководитель надеется, что в случае необходимости ФИФА приостановит участие россиян в международных соревнованиях.

– Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, то это исключение стоит рассматривать так же, как и для других видов спорта, – цитирует Keir Radnedge Свендсена. – Но футбол – это командная игра, нужно понять, в какой степени игроки сборной России задействованы в этом вопросе. Раньше было неясно, насколько российский футбол вовлечен в допинг-скандал. Теперь мы хотим иметь факты – сколько игроков было, и сколько из них вовлечены в эту ситуацию.

В декабре стало известно, что ФИФА на основании материалов, полученных от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), запросила у РФС информацию о 19 подозрительных пробах. Однако в РУСАДА, которое было ответственно за забор и хранение проб, не оказалось восьми из них.

Восемь протоколов допинг-контроля, запрошенных ФИФА у РФС, но не обнаруженных в РУСАДА, не имеют отношения к россиянам. Часть из них была взята в рамках чемпионата Украины не у российских игроков, а часть – на чемпионате мира 2012 года среди девушек до 17 лет в Азербайджане, в котором не принимала участие российская команда.

Другие одиннадцать протоколов, отправленных в ФИФА, принадлежат следующим игрокам: Роману Шишкину ("Локомотив"), Владимиру Габулову ("Анжи"), Петру Немову ("Крылья Советов"), болгарину Благое Георгиеву ("Терек"), Сергею Чепчугову, Мариу Фернандесу, японцу Кейсуке Хонде, Сергею Игнашевичу (все – ЦСКА), Олесе Машиной, Дарье Мещеряковой (обе – юношеская сборная России) и Владимиру Обухову (юношеская сборная).

Ранее в распоряжении ВАДА оказался электронный файл данных из системы московской антидопинговой лаборатории, в котором находится вся информация по допинг-тестам за период с января 2012 года по август 2015 года. В середине декабря ВАДА предоставило ряду международных федераций, в том числе ФИФА, информацию из этой базы данных.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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podnimitemneveki

Эту тупость даже ни кто рассматривать не будет потому как если Россию снимут с соревнований то мы в ответочку можем за неделю до чемпионата отказатся от проведения турнира и что тогда будет делать ФИФА продавшая по всему миру билеты и права на трансляцию просто перестанет существовать из за банкротства

18:24

Основной

Во наш режим обломается...

18:11

hhh.14170

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

16:48

sakusda

баламошка///от потомков славного Одина,там осталось только название.щас там там правят заднеприводные...Был чувак нормальный,да и того посадили надолго

16:02

pahom-17

привет асматикам...

15:53

баламошка

В России хотят, чтобы Норвегию присоединили к Финляндии. Или затопили .. ...! Зачем она нужна? У меня дома ничего норвежского нет, значит она .. ... не нужна! Оставить в живых одного Бьорндалена, остальных утопить!

15:39

serzheo

О как. Интересно, а чего хотят Уганда и Финляндия?

15:30

М1967

Норвежцы заняли 4 место в отборе. Хотят за такой донос попасть на ЧМ в России?

15:27

old grumbler

Шизофреник из Норвегии запел а русские компо зомби подхватили!!!! Подвывайте и дальше раз своего ничего нет это вам шоколадным Zangezi камень в огород....

15:23

Vlаdimir

"Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы ..." - а если нет? Поговорить не о чем?

15:02

Zangezi

Да, это было бы хорошим уроком нашим недоспортсменам.

15:02

баламошка

Эти-то куда лезут? Потомки Одина, мать их перемать. Идите макрель ловите, недовикинги пархатые.

14:52

dintos

СЭ хватит уже писать про этот долбаный допинг.Вы уже с ним осточертели...Больше нечего писать,как об русофобских нападках западных недоумков?

14:49