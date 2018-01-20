В Норвегии хотят, чтобы ФИФА отстранила Россию от соревнований из-за допинг-скандала

Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен хочет, чтобы ФИФА увеличила темпы расследований по поводу возможного употребления допинга в российском футболе. Руководитель надеется, что в случае необходимости ФИФА приостановит участие россиян в международных соревнованиях.

– Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, то это исключение стоит рассматривать так же, как и для других видов спорта, – цитирует Keir Radnedge Свендсена. – Но футбол – это командная игра, нужно понять, в какой степени игроки сборной России задействованы в этом вопросе. Раньше было неясно, насколько российский футбол вовлечен в допинг-скандал. Теперь мы хотим иметь факты – сколько игроков было, и сколько из них вовлечены в эту ситуацию.

В декабре стало известно, что ФИФА на основании материалов, полученных от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), запросила у РФС информацию о 19 подозрительных пробах. Однако в РУСАДА, которое было ответственно за забор и хранение проб, не оказалось восьми из них.

Восемь протоколов допинг-контроля, запрошенных ФИФА у РФС, но не обнаруженных в РУСАДА, не имеют отношения к россиянам. Часть из них была взята в рамках чемпионата Украины не у российских игроков, а часть – на чемпионате мира 2012 года среди девушек до 17 лет в Азербайджане, в котором не принимала участие российская команда.

Другие одиннадцать протоколов, отправленных в ФИФА, принадлежат следующим игрокам: Роману Шишкину ("Локомотив"), Владимиру Габулову ("Анжи"), Петру Немову ("Крылья Советов"), болгарину Благое Георгиеву ("Терек"), Сергею Чепчугову, Мариу Фернандесу, японцу Кейсуке Хонде, Сергею Игнашевичу (все – ЦСКА), Олесе Машиной, Дарье Мещеряковой (обе – юношеская сборная России) и Владимиру Обухову (юношеская сборная).

Ранее в распоряжении ВАДА оказался электронный файл данных из системы московской антидопинговой лаборатории, в котором находится вся информация по допинг-тестам за период с января 2012 года по август 2015 года. В середине декабря ВАДА предоставило ряду международных федераций, в том числе ФИФА, информацию из этой базы данных.