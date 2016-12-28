В Кремле ответили на статью о "допинговой программе" в России

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле категорически отвергают причастность государства к возможному употреблению допинга спортсменами РФ.

Ранее New York Times сообщило, что российские чиновники признали существование в стране допинговой программы. В доказательство данной теории изданием приводятся слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович.

- Мы с самого начала естественно отрицали какую-либо причастность государства или государственных ведомств, или служб, или органов к возможному употреблению допинга спортсменами, - приводит "Р-Спорт" слова Пескова. - Более того, мы ожидаем результатов расследования. В том числе существуют подозрения в причастности этого гражданина, который, собственно, и воспринимается как один из основных источников при озвучивании таких обвинений в наш адрес. Мы это категорически отрицаем.