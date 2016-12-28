13:32 | ДОПИНГ

В Кремле ответили на статью о "допинговой программе" в России

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Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле категорически отвергают причастность государства к возможному употреблению допинга спортсменами РФ.

 
Александр ЛЕГКОВ.Родченков догнал Легкова

Ранее New York Times сообщило, что российские чиновники признали существование в стране допинговой программы. В доказательство данной теории изданием приводятся слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович.

- Мы с самого начала естественно отрицали какую-либо причастность государства или государственных ведомств, или служб, или органов к возможному употреблению допинга спортсменами, - приводит "Р-Спорт" слова Пескова. - Более того, мы ожидаем результатов расследования. В том числе существуют подозрения в причастности этого гражданина, который, собственно, и воспринимается как один из основных источников при озвучивании таких обвинений в наш адрес. Мы это категорически отрицаем.

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http://rsport.ru/around/20161228/1114349060.html

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