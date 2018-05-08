В комитете Госдумы по спорту сомневаются, что уход Мутко из спорта улучшит отношения России с МОК и другими организациями

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сомневается, что отношения России с МОК и другими международными спортивными федерациями улучшатся после ухода с Виталия Мутко с поста вице-премьера по спорту. Накануне, напомним, кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев предложил на пост вице-премьера по вопросам культуры и спорта 55-летнюю Ольгу Голодец, а Мутко – на пост вице-премьера по строительству.

– Нападки на российский спорт, дискриминация целых спортивных команд и национальных федераций, применение двойных стандартов имеют мало отношения к личности куратора спортивного направления в прежнем составе правительства, – отметил Дегтярев. – Вся эта антироссийская кампания является продолжением глобальной информационной войны Запада против России. Спорт в данном случае – лишь одно из направлений неприкрытого давления со стороны наших заокеанских "партнеров", попытка раскачать общество изнутри. Также как экономические санкции за воссоединение Крыма и Севастополя с Россией или бездоказательные обвинения по "делу Скрипалей".

Я считаю, что переход Виталия Леонтьевича Мутко в другую сферу деятельности может отразиться на ситуации с допинговым скандалом, но это маловероятно. Для Запада "красной тряпкой для быка" была и есть сильная Россия, а не конкретный спортивный функционер. Нас наказывали и будут наказывать за самостоятельную международную политику. Сегодня прицепятся к спортсменам и металлургам, завтра прицепятся туристам и морякам. Это постоянный процесс. К этому нужно привыкать. (Андрей СИЗЯКИН)