В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за допинг

Вице-министр культуры и спорта Казахстана Сакен Мусайбеков предложил ввести уголовную ответственность за употребление допинга. Ранее после перепроверки проб с Олимпиад-2008 и 2012 три казахстанские тяжелоатлетки - Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манезе - были лишены медалей.

- Мы сейчас думаем о том, чтобы ужесточить наказание. Пытаемся это сделать в парламенте через изменения в закон о физической культуре и спорте: ужесточить ответственность вплоть до уголовного наказания за применение допинга, - цитирует ТАСС Мусайбекова.