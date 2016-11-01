14:44 | ДОПИНГ

В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за допинг

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Вице-министр культуры и спорта Казахстана Сакен Мусайбеков предложил ввести уголовную ответственность за употребление допинга. Ранее после перепроверки проб с Олимпиад-2008 и 2012 три казахстанские тяжелоатлетки - Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манезе - были лишены медалей.

- Мы сейчас думаем о том, чтобы ужесточить наказание. Пытаемся это сделать в парламенте через изменения в закон о физической культуре и спорте: ужесточить ответственность вплоть до уголовного наказания за применение допинга, - цитирует ТАСС Мусайбекова. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3750756

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