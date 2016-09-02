В IBU не знают результатов перепроверки проб Олимпиады-2014

Глава IBU Андерс Бессеберг отметил, что в его организацию не поступало никаких данных о перепроверке допинг-проб Олимпиады-2014 в Сочи, инициированной МОК. Также он выразил надежду, что возможные разоблачения никак не затронут биатлон.

– Надеюсь, что все результаты будут обнародованы, если что-то окажется не так, то это на самом деле очень хорошо, – цитирует ТАСС Бессеберга. – Здесь мы не можем ничего сделать, кроме как сидеть и ждать официальных результатов. Это полностью является юрисдикцией МОК, если что-то не так с биатлоном, то они нам обязательно сообщат. Ждем результатов и обязательно на это отреагируем, если потребуется.