19:09 | ДОПИНГ

В IBU не знают результатов перепроверки проб Олимпиады-2014

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Глава IBU Андерс Бессеберг отметил, что в его организацию не поступало никаких данных о перепроверке допинг-проб Олимпиады-2014 в Сочи, инициированной МОК. Также он выразил надежду, что возможные разоблачения никак не затронут биатлон.

Надеюсь, что все результаты будут обнародованы, если что-то окажется не так, то это на самом деле очень хорошо, – цитирует ТАСС Бессеберга. – Здесь мы не можем ничего сделать, кроме как сидеть и ждать официальных результатов. Это полностью является юрисдикцией МОК, если что-то не так с биатлоном, то они нам обязательно сообщат. Ждем результатов и обязательно на это отреагируем, если потребуется.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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джей

Меня всегда мучает вопрос - почему пробы проверяют по истечении нескольких лет ? Сразу нельзя проверить ? Реактивов не хватает или мозгов ?

19:22

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