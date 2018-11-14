В Госдуме считают атаку Самуэльссона на Россию режиссурой США

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал "СЭ" письмо олимпийского чемпиона по биатлону Себастьяна Самуэльссона и бронзового призера Игр-2016 по легкой атлетике Эммы Коберн в адрес главы ВАДА Крэйга Риди. Спортсмены недовольны решением агентства восстановить в правах РУСАДА и считают, что многие российские спортсмены, принимавшие допинг, останутся безнаказанными.

– Само по себе непонятно, с чего вдруг появилось такое мощное воззвание двух олимпийцев, – сказал Свищев. – Это удивительно. У нас все события происходят не просто так. Впереди исполком МОК, мы находимся в преддверии грандиозных информационных событий – все ждут, будут ли выполнены обещания по вскрытию всех проб, лабораторий. Это четко срежиссированное, отредактированное письмо двух атлетов, которые говорят якобы от лица спортсменов всего мира. Понятно, что ноги растут от некоторых зарубежных антидопинговых агентств, которые недовольны ВАДА. Думаю, занимается этим USADA (антидопинговое агентство США. – Прим. "СЭ"). Многие требуют реформирования ВАДА, отставки руководства, многие недовольны восстановлением РУСАДА. Но ведь РУСАДА восстановлено в правах на законных основаниях. Оно выполнило требования мировой антидопинговой организации. Претензии к ВАДА о законности восстановления РУСАДА не обоснованы. А это письмо – четкая режиссура перед заседанием МОК. (Игорь Новиков)