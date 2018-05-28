В Госдуме назвали заявления адвоката Родченкова "бессильной злобой"

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал заявление адвоката беглого экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джима Уолдена. Депутат подчеркнул, что все эти выпады через СМИ снова доказывают несостоятельность обвинений информатора ВАДА.

– Адвокат Григория Родченкова под стать своему клиенту. В этот раз Джим Уолден подверг сомнению выводы главной футбольной организации в мире, – отметил Дегтярев. – Интересно, что дальше? Я не удивлюсь, если в следующий раз он предложит США не только судить спортсменов всех стран, но и сразу назначать победителей международных соревнований. А всех, кто не согласен с предложенными кандидатурами, подвергать санкциям. Эта бессильная злоба и истеричные заявления еще раз показывают несостоятельность обвинений Родченкова в адрес России.

Ранее, напомним, Уолден раскритиковал ФИФА за нежелание наказывать российских спортсменов за антидопинговые нарушения. В феврале ФИФА выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что не нашла доказательств антидопинговых нарушений среди российских футболистов. В докладе Ричарда Макларена​ о допинге в российском спорте были упомянуты 34 пробы футболистов, с чьими анализами могли быть проведены манипуляции. Родченков выступил главным информатором в этом расследовании. (Андрей СИЗЯКИН)

Адвокат Родченкова раскритиковал ФИФА и обратился за помощью к Конгрессу США