20:30 | ДОПИНГ

В Германии хотят перепроверить все российские пробы Игр-2012

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После публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена генеральный секретарь Немецкого олимпийского союза Михаэль Веспер призвал проверить всех российских спортсменов перед Играми-2018. По словам Веспера, по итогам проверки может применяться и принцип коллективной ответственности.

– Упреки из первой части доклада были серьезными, но вторая часть доклада – это просто удар молотком по голове, – приводит официальный сайт НОК Германии слова Веспера. – Это атака на целостность мирового спорта, с которой мы должны вместе и последовательно бороться. Макларен и его команда проделали огромную работу.

Обвинение есть, теперь тяжелейшие обвинения должны быть проработаны по прозрачной и чистой схеме. Также стоит сделать вывод, что за нарушения, допущенные во время Олимпийских игр, должен штрафовать МОК, для остального есть международные спортивные федерации.

До Игр-2018 есть еще достаточно времени, чтобы проверить спортсменов на "чистоту". При этом, в зависимости от доказательств, речь может пойти как об индивидуальной, так и о коллективной ответственности. Также мы считаем после таких новостей про Игры в Сочи не лишенным смысла проверить все пробы российских спортсменов и на Играх-2012 в Лондоне.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dv2205

а свои не хотят проверить

21:29

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