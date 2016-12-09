В Германии хотят перепроверить все российские пробы Игр-2012

После публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена генеральный секретарь Немецкого олимпийского союза Михаэль Веспер призвал проверить всех российских спортсменов перед Играми-2018. По словам Веспера, по итогам проверки может применяться и принцип коллективной ответственности.

– Упреки из первой части доклада были серьезными, но вторая часть доклада – это просто удар молотком по голове, – приводит официальный сайт НОК Германии слова Веспера. – Это атака на целостность мирового спорта, с которой мы должны вместе и последовательно бороться. Макларен и его команда проделали огромную работу.

Обвинение есть, теперь тяжелейшие обвинения должны быть проработаны по прозрачной и чистой схеме. Также стоит сделать вывод, что за нарушения, допущенные во время Олимпийских игр, должен штрафовать МОК, для остального есть международные спортивные федерации.

До Игр-2018 есть еще достаточно времени, чтобы проверить спортсменов на "чистоту". При этом, в зависимости от доказательств, речь может пойти как об индивидуальной, так и о коллективной ответственности. Также мы считаем после таких новостей про Игры в Сочи не лишенным смысла проверить все пробы российских спортсменов и на Играх-2012 в Лондоне.