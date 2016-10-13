В федерации лыжных видов спорта Норвегии обеспокоены состоянием здоровья Йохауг

Президент федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Росте обеспокоен состоянием здоровья Терезы Йохауг. Сегодня лыжница была уличена в применении допинга.

– Грустный день. Мы больше всего обеспокоены состоянием здоровья Йохауг и ее тренера Фредрика Бендиксона, приводит слова Росте официальный сайт федерации лыжных видов спорта Норвегии. – Мы сделаем все возможное, чтобы подобные ситуации не повторялись.