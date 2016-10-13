В федерации лыжных видов спорта Норвегии обеспокоены состоянием здоровья Йохауг

Президент федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Росте обеспокоен состоянием здоровья Терезы Йохауг. Сегодня лыжница была уличена в применении допинга.
– Грустный день. Мы больше всего обеспокоены состоянием здоровья Йохауг и ее тренера Фредрика Бендиксона, приводит слова Росте официальный сайт федерации лыжных видов спорта Норвегии. – Мы сделаем все возможное, чтобы подобные ситуации не повторялись.
Пух
Айртон - один и тот же препарат разного производства и вдруг один называют чёрным, а другой белым, это не вызывает у вас вопросов.
21:12
П_о_в_а_р
Здоровья Терезе и всем тяжелобольным спортсменам. Мы с вами.
21:10
Papa-psix
Айртон, ну а людям, сомневающимся в наличии у собеседника серого вещества, всегда предлагал сразиться на любом интеллектуальном оружии.. выбирайте: своя игра, конквизтадор, битва умов ?
21:08
Papa-psix
Айртон, объясняю. Есть список запрещенных препаратов ВАДА и он постоянно пополняется новыми препаратами. Дополняется он именно потому, что некоторые спортсмены принимают препараты, которые, как внезапно выясняется, добавляют преимущество. После включения этого препарата в черный список, все спортсмены разом перестают его принимать. И так делали практически все. По вашей терминологии выходит, что все спортсмены принимали допинг ? И кстати принимают до сих пор, ведь наверняка некоторые препараты из тех, что сейчас разрешены и принимается ведущими атлетами, в будущем с большой долей вероятности попадет в черный список ВАДА..
21:04
Айртон
Пух Айртон - то есть вы уже согласны что это был не допинг. 20:46 ----------- Нет, не согласен!) Именно поэтому она и завозила препарат за 10000 км, а иначе проще было пойти в аптеку на углу дома и купить американский аналог.)
20:52
Papa-psix
короче, понять и простить. Она выступает в виде спорта, где амерам ничего не светит..
20:51
Айртон
Papa-psix Курительные смеси запретили совсем недавно. Но это не значит, что до запрета они не были наркотой.) Аналогию улавливаешь?)) Хватает серого вещества?)) За мельдоний просто никто не брался! Более того, этот препарат до сих пор до конца не изучен, и неизвестны его некоторые свойства. Спрашивается можно ли такой препарат вообще применять и утверждать что это не допинг?) Естественно нет!
20:50
Пух
С допингом надо бороться всем миром или не бороться вообще, а сейчас творится не пойми что, американская wada с господдержкой делает что хочет.
20:49
Пух
Айртон и то что сестренки с позволения его же (допинг) принимали.
20:47
Пух
Айртон - то есть вы уже согласны что это был не допинг.
20:46
Papa-psix
Айртон, Шарапова принимала разрешенный препарат в течение 9 лет и 11 месяцев, и запрещенный - в течение одного месяца.. другими словами, если завтра мы всей страной перейдем на левостороннее движение, будет ли это означать, что все предыдущие годы вы ездили по встречке ?
20:46
Айртон
Пух А почему она эти аналоги не принимала?)) Тем более она в Америке живёт.)) Есть объяснение, зачем при наличии аналогов везти препарат через океан?))
20:40
Пух
Айртон - это сестренки Уильмс принимали допинг, а Маша принимала никем не запрещенный мельдоний, а его американские аналоги до сих пор принимают заокеанские спортсмены.
20:35
Айртон
Не надо путать непреднамеренную ошибку с систематическим употреблением допинга в течении 10 лет, как у Шараповой.) К тому же фото с ожогом предоставлены.
20:27
П_о_в_а_р
tryam а у тренера что болит? --------------------------- Болт. Синдром дефицита внимания к болту.
20:22
П_о_в_а_р
Как вам не стыдно. Люди заболели и ошиблись. Это не как в России государственная поддержка допинга. Справку срочно нарисовать ребятам, о том что у них СДВ и прочие не совместимые с жизнью болезни.
20:21
tryam
а у тренера что болит?
20:17
rad19
меньше допинг жрать надо....
20:09