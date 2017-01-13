В Думе подготовили обращение к парламентам против коллективной ответственности в спорте

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи подготовил обращение к парламентам мира о недопустимости коллективной ответственности спортсменов, а также расовой, национальной и этнической дискриминации в спорте. Об этом сообщил глава комитета Михаил Дегтярев.

По его мнению, сегодня требуется реформа Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), а также принятие конвенции на уровне ООН по защите прав спортсменов. Дегтярев также считает нужным проведение реформы спортивного арбитража.

– Мы подготовили проект обращения ко всем парламентам мира с просьбой поддержать недопустимость коллективной ответственности спортсменов, недопустимость расовой, национальной, этнической дискриминации в спорте, – приводит ТАСС слова Дегтярева. – Обо всем этом в нашем проекте обращения к мировым парламентам будет сказано. Мы приглашаем все фракции, все заинтересованные стороны к работе над этим документом и готовы вынести его на заседание парламента.