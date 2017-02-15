В документах Fancy Bears фигурирует Хабиб Нурмагомедов

Хакерская группировка Fancy Bears предоставила новые документы, оказавшиеся в ее распоряжении. Это так называемые "декларации об использовании" Американского антидопингового агентства (USADA) – анкеты, в которых спортсмены указывают, употребляли ли они какие-либо препараты, лекарства, витамины и иные вещества перед сдачей допинг-проб.

Как сообщает RT, в одном из документов перечислены задекларированные препараты бойцов UFC, выступавших 16 апреля 2016 года на турнире в Тампе. В частности, упоминается российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Он признался, что за пять дней до поединка с Дарреллом Хорчером принял ложку изолята сывороточного протеина. Интересно, что в документе ошибочно указан 2012 год, хотя бой проходил в 2016-м.

Олимпийский чемпион и победитель НБА в составе "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин помимо мультивитаминов, кальция и рыбьего жира указал в своей декларации тегретол. Этот препарат является противоэпилептическим и не входит в список запрещенных.

Гимнастка Симона Байлз, которая упоминалась Fancy Bears в первой части опубликованных документов, имеет разрешение на терапевтическое использование фокалина, который содержит запрещенные в спорте метилфенидат и амфетамин (последний входит в список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запрещен). Вплоть до 2018 года американка может свободно употреблять 15 мг препарата каждый день. То, что она пользуется этим правом, подтверждают новые данные, полученные хакерами: сдавая допинг-пробу в мае 2016 года, Байлс задекларировала прием фокалина.

Сегодня на основе данных Fancy Bears также стало известно, что 23-кратный олимпийский чемпион в плавании Майкл Фелпс употреблял габапентин. Вдобавок бывший игрок УГМК Сью Берд принимала глюкокортикостероид.