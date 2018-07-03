USADA: наказание за самый громкий допинговый скандал в истории было только формальным

Американское антидопинговое агентство (USADA) опубликовало отчет о деятельности за 2017 год. В нем, в частности, говорится о том, что Россия была недостаточно жестко наказана за допинговый скандал.

"В 2017 году USADA напомнило, что мы никогда не отступали назад или успокаивались. Мы придерживаемся принципа защиты прав чистых атлетов и должны прогрессировать с каждым днем, чтобы чистые спортсмены никогда не лишались честно заработанных моментов радости. USADA удвоила усилия по борьбе за чистый спорт, в основном благодаря сотрудничеству со спортсменами и национальными антидопинговыми организациями во всем мире.

USADA также выступало за глобальную антидопинговую реформу в Конгрессе в начале 2017 года.

Хотя усилия, направленные на борьбу с допингом, были в центре внимания, спорт по-прежнему находится под угрозой. Это стало очевидно, когда виновные в самом большом допинговом скандале в истории были наказаны только формально.

Это решение ставит под вопрос возможность когда-либо создать равные условия для спортсменов. Учитывая эти неудачи, USADA продолжит использовать все ресурсы в борьбе за глобальные реформы для восстановления прав чистых спортсменов", - говорится в отчете.