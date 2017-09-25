Украина присоединилась к требованиям не пускать Россию на Олимпиаду-2018

Национальный антидопинговый центр Украины присоединяется к призыву национальных антидопинговых агентств ряда стран отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

"Минмолодьспорта и Национальный антидопинговый центр Украины категорически осуждает грубое и шокирующее нарушение международных антидопинговых правил, принципов честной игры, моральных и этических норм спорта, которые осуществлялись Россией на государственном уровне, в частности во время зимних Олимпийских игр в Сочи", – уточняется в заявлении.

Напомним, что 14 сентября национальные антидопинговые агентства США, Канады, Великобритании и еще 14 стран провели встречу, итогом которой стал призыв отстранить Россию от участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане из-за "допинговой коррупции во время Олимпийских игр в Сочи и продолжение невыполнения своих обязательств по очистке спорта от допинга". Позже к инициативе к инициативе Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) присоединились еще 12 национальных антидопинговых агентств.