UKAD: Необходимо увеличить финансирование антидопинговых исследований

Национальное антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) призвало увеличить финансирование антидопинговых исследований после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

"Сегодняшний отчет Ричарда Макларена является чрезвычайно важным для спорта и для тех, кто борется за его чистоту. Необходимо обеспечить все меры безопасности, а также подготовить санкции, чтобы защитить спортсменов.

Такие расследования требуют много времени и финансовых вложений. ВАДА и уполномоченные организации должны предоставить полномочия, которые необходимы для проведения расследований", – говорится в сообщении UKAD.

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