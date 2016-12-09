15:28 | ДОПИНГ

UKAD: Необходимо увеличить финансирование антидопинговых исследований

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Национальное антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) призвало увеличить финансирование антидопинговых исследований после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

"Сегодняшний отчет Ричарда Макларена является чрезвычайно важным для спорта и для тех, кто борется за его чистоту. Необходимо обеспечить все меры безопасности, а также подготовить санкции, чтобы защитить спортсменов.

Такие расследования требуют много времени и финансовых вложений. ВАДА и уполномоченные организации должны предоставить полномочия, которые необходимы для проведения расследований", – говорится в сообщении UKAD.

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