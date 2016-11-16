UKAD и РУСАДА за год выявили семь положительных допинг-проб у россиян

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко отметил, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за год выявили семь положительных допинг-проб у российских спортсменов. Напомним, что соглашение о сотрудничестве между агентствами рассчитано до конца 2016 года.

– За год с UKAD у нас было семь случаев положительных проб и 100 предупреждений, – цитирует ТАСС Мутко. – По всем дали объяснения, но расследуются четыре дела. Ребят могут наказать – это уже вторые предупреждения.