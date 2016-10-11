Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, которое транслируется телеканалом "Россия 24", сообщил, что учредителями Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после выхода Минспорта РФ стали Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ПКР). Финансирование этой структуры будет осуществляться напрямую из федерального бюджета.

Также глава государства сообщил, что изменения затронут и Российскую антидопинговую лабораторию. Координацией ее работы будет заниматься Московский государственный университет имени имени Ломоносова.

Вдобавок глава государства подчеркнул: имеющиеся в этой сфере проблемы нужно решать в тесном сотрудничестве с партнерами РФ. Путин напомнил, что в России уже создана независимая антидопинговая комиссия (под началом Виталия Смирнова).