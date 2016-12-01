UCAD в январе представит отчет о совместной работе с РУСАДА

Вице-премьер России по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко сообщил, что Национальное антидопинговое агентство Великобритании (UCAD) в январе представит отчет о совместной работе с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Напомним, в прошлом году ВАДА утвердил решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации, а позже РУСАДА и UCAD подписали соглашение о сотрудничестве, которое истекает в конце нынешнего года.

- Мы подведем итоги того, как мы год работали под присмотром ЮКАД, - цитирует ТАСС Мутко. - Я забегать вперед не буду, подождем месяц. Они дадут отчет, тогда посмотрим, как мы погрязли в допинге. Мы нигде не пропустили ни одного соревнования, кроме легкой атлетики. Даже Сергея Карякина на допинг проверяли. Разве упали у нас результаты? Нет!