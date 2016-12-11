У Макларена нет доказательств, что Мутко знал все о допинг-махинациях

В пятницу была опубликована вторая часть доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в России. Несмотря на всю неоднозначность фактов и доказательной базы, этот документ может коренным образом повлиять на будущее нашего спорта. В воскресенье канадский профессор дал эксклюзивное интервью обозревателю "СЭ".

– В своем докладе вы пишете, что тогдашний министр спорта Виталий Мутко "сознательно" вернул Григория Родченкова к руководству лабораторией. Как в свете этого утверждения вы относитесь к тому, что Мутко недавно получил повышение до вице-премьера?

– У меня нет четкого представления, что значит это повышение и каков будет круг его обязанностей. Знаю, что он продолжит в той или иной степени нести ответственность за спорт, но без каких-то деталей.

– Мутко, на ваш взгляд, был замешан в допинговых схемах?

– У нас нет доказательств, что он все знал. У нас есть сведения о некой корреспонденции, адресованной ему. Но это подтверждает только то, что он мог знать некую часть того, что происходило, но не знать деталей. Хотя как человек, несущий ответственность за все министерство, он должен был иметь как минимум некое понимание. Могу сказать, что мы встречались с мистером Мутко еще во времена, когда я работал в независимой комиссии Ричарда Паунда. На вопросы по этой теме он не ответил. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полная версия интервью Ричарда Макларена