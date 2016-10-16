11:55 | ДОПИНГ

Три четверти французов периодически сомневаются в честности спортивных результатов

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Канал RTL провел масштабное исследование во Франции, чтобы узнать отношение жителей страны к спортивным результатам в контексте последних допинговых скандалов. Выяснилось, что 73 процента опрошенных периодически сомневаются в том, что те или иные результаты достигнуты честно. 24 процента очень часто сомневаются, а еще 49 процентов – регулярно.

Чаще всего подозрения у респондентов возникали в велоспорте (94 процента), легкой атлетике (85 процентов), футболе (65 процентов) и теннисе (59 процентов).

Что касается терапевтических исключений ВАДА, которые используют многие спортсмены, как выяснила хакерская группа Fancy Bears, то около половины опрошенных (48 процентов) считает, что их нужно запретить.

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