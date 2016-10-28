17:18 | ДОПИНГ

Трэвис Тайгерт: "ВАДА должно избавиться от представителей МОК"

0
0
0
4

Глава Американского антидопингового агентства (ВАДА) Трэвис Тайгерт выразил уверенность, что ВАДА нужно избавиться от представителей МОК в своей организации. По словам Тайгерта, на данный момент МОК полностью контролирует ВАДА.

– Спортивные федерации и МОК не должны больше иметь своих представителей в руководстве ВАДА, – приводит Sportschau слова Тайгерта. – Лиса не может охранять курятник, потому что не заинтересована в его безопасности. Так что нам нужно избавиться от лисы.

50 процентов ВАДА – это МОК. Правление, остальные 50 процентов, подвергается определенной ротации в связи с выборами. Спорт – нет. Поэтому МОК контролирует и руководит ВАДА. Когда в МОК сейчас говорят, что разочарованы тем, как управляется ВАДА, это ошибка МОК. Смешно ведь говорить, что это ошибка ВАДА, если МОК – и есть ВАДА. Давайте называть вещи своими именами: МОК хочет сохранить контроль и удостовериться, что Россию не поставят к позорному столбу.

0
0
0
4


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Весёлый©

Непонятно, что у поцреотов так бомбардо и бамболейло, чел говорит вполне логичные вещи, пусть и образно. Проверяющие не могут одновременно быть еще и управляющими и наоборот.

18:37

rad19

Решение очень простое, нужно избавиться от всех англосаксов в ВАДА

18:01

dv2205

вот уже который раз он называет вещи своими именами - хотят англосаксы подмять под себя весь спорт - бизнес и ничего больше

17:43

karwin

Да, да! МОК - на фиг и денег побольше!!

17:37

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ