Трэвис Тайгерт: "ВАДА должно избавиться от представителей МОК"

Глава Американского антидопингового агентства (ВАДА) Трэвис Тайгерт выразил уверенность, что ВАДА нужно избавиться от представителей МОК в своей организации. По словам Тайгерта, на данный момент МОК полностью контролирует ВАДА.

– Спортивные федерации и МОК не должны больше иметь своих представителей в руководстве ВАДА, – приводит Sportschau слова Тайгерта. – Лиса не может охранять курятник, потому что не заинтересована в его безопасности. Так что нам нужно избавиться от лисы.

50 процентов ВАДА – это МОК. Правление, остальные 50 процентов, подвергается определенной ротации в связи с выборами. Спорт – нет. Поэтому МОК контролирует и руководит ВАДА. Когда в МОК сейчас говорят, что разочарованы тем, как управляется ВАДА, это ошибка МОК. Смешно ведь говорить, что это ошибка ВАДА, если МОК – и есть ВАДА. Давайте называть вещи своими именами: МОК хочет сохранить контроль и удостовериться, что Россию не поставят к позорному столбу.