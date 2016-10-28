Трэвис Тайгерт: "МОК должен спонсировать ВАДА"

Глава USADA Трэвис Тайгерт выразил уверенность, что ВАДА должно наконец стать глобальной инстанцией контроля. При этом, по словам Тайгерта, финансировать агентство должен МОК.

– Нужно передать ВАДА власть и ресурсы, которые нужны организации для контроля за выполнением правил, расследования и контроль проведения тестов во всех странах, – приводит Tagesschau слова Тайгерта. – В общем, нужны средства, чтобы ВАДА действительно стала глобальной инстанцией контроля.

– Кто должен финансировать ВАДА?

– У МОК есть деньги. Состояние МОК на конец 2015 года равнялось 3,9 миллиарда долларов. Доходы с 2013-го по 2016-й составили 5,6 миллиарда долларов. У МОК есть деньги. Осталось им только проявить решимость.